Байден планирует ввести "невиданные санкции" против РФ в случае победы

Демократ Джо Байдена в случае победы на выборах главы США введет против России "невиданные санкции". Такое предположение сделали эксперты, опрошенные изданием "МК".

Демократ Джо Байдена в случае победы на выборах главы США введет против России "невиданные санкции". Такое предположение сделали эксперты, опрошенные изданием "МК".

По их мнению, американская сторона может распространить ограничительные меры на финансовые компании. Байден намерен ограничить им доступ к мировым рынкам посредством отключения от системы международных платежей SWIFT.

Помимо этого, новая администрация Белого дома может ввести запрет на операции с российскими долговыми бумагами и запретить международному бизнесу инвестировать в энергетические проекты, пишет "Экономика сегодня".

Действующий президент США Дональд Трамп не решился придать существующему документу юридическую силу. Эксперты выразили мнение, что Байден не будет спешить с реализацией задуманного американским президентом Дональдом Трампом, а постарается действовать в другом направлении.