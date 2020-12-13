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21:08   13 Декабря 2020
Политика

Песков назвал коронавирус "неприятной болезнью"

Песков назвал коронавирус "неприятной болезнью"

Семья пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова столкнулась с коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал представитель Кремля.

Песков охарактеризовал коронавирус как "неприятную болезнь" и посоветовал ею не болеть. Семья пресс-секретаря перенесла вирус. У самого Пескова обнаружились после выздоровления антитела, с которыми он чувствует себя спокойно. Представитель Кремля признался, что сразу же рассказал о болезни президенту РФ Владимиру Путину. Это стало одним из первых случаев заражений в администрации. Российский лидер тогда пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Мы уже легли в больницу, но ни один член семьи не заболел", — поделился Песков.

Жена пресс-секретаря Татьяна Навка находилась дома в первые дни болезни. Супруги не общались с домочадцами и старались соблюдать изоляцию. Песков сообщил, что не заметил, как коронавирусом переболела его шестилетняя дочь. Процесс протекал бессимптомно. Позднее все члены семьи перенесли болезнь. Сейчас Дмитрий Песков чувствует себя нормально.

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#песков #коронавирус #антитела

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