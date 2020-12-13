Первый президент СССР выбрал место своего захоронения

Первый и бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, где бы хотел покоиться после смерти. Политик пожелал быть похороненным рядом с женой.

Первый и бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев рассказал, где бы хотел покоиться после смерти. Политик пожелал быть похороненным рядом с женой.

Кадры документального фильма о первом президенте СССР показали его отношение к собственной смерти. Горбачев признался, что не может смириться с уходом супруги Раисы. Политик посетил кладбище на Новодевичьем кладбище в Москве и указал на землю рядом с покойной женой.

"Это мое место. Забронировано", — заявил экс-президент.

В России приняли закон, согласно которому бывших глав государства после смерти нужно хоронить на федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье. Бывшие президенты СССР тоже имеют на это право. Однако Горбачев отказался от такого предложения.