21:01 13 Декабря 2020Политика
Сенатор Пушков поддержал мысль о деградации украинского патриотизма
Украинские политологи сами констатируют деградацию понятия "патриотизм" в стране, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Украинские политологи сами констатируют деградацию понятия "патриотизм" в стране, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
Пушков отреагировал на слова политического эксперта Глеба Ляшенко о значении патриотизма для жителей Незалежной. Украинцы стали подразумевать под этим понятием ненависть ко всему русскому, отметил он.
Сенатор считает суждение эксперта "ядовитым", но обоснованным. Страна неудачно пытается копировать западные взгляды и стелится перед американцами. Украина готова слушать указания любого политика из США, подчеркивает Пушков.
Мысль о регрессии "патриота" в Незалежной имеет под собой почву, отметил сенатор. Деградацию "украинского патриотизма" отмечают сами политологи, добавил он.