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21:01   13 Декабря 2020
Политика

Сенатор Пушков поддержал мысль о деградации украинского патриотизма

Сенатор Пушков поддержал мысль о деградации украинского патриотизма

Украинские политологи сами констатируют деградацию понятия "патриотизм" в стране, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Пушков отреагировал на слова политического эксперта Глеба Ляшенко о значении патриотизма для жителей Незалежной. Украинцы стали подразумевать под этим понятием ненависть ко всему русскому, отметил он.

Сенатор считает суждение эксперта "ядовитым", но обоснованным. Страна неудачно пытается копировать западные взгляды и стелится перед американцами. Украина готова слушать указания любого политика из США, подчеркивает Пушков.

Мысль о регрессии "патриота" в Незалежной имеет под собой почву, отметил сенатор. Деградацию "украинского патриотизма" отмечают сами политологи, добавил он.

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#украина #алексей пушков #Глеб Ляшенко

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