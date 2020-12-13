Украинские политологи сами констатируют деградацию понятия "патриотизм" в стране, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Украинские политологи сами констатируют деградацию понятия "патриотизм" в стране, считает сенатор РФ Алексей Пушков.

Пушков отреагировал на слова политического эксперта Глеба Ляшенко о значении патриотизма для жителей Незалежной. Украинцы стали подразумевать под этим понятием ненависть ко всему русскому, отметил он.

Сенатор считает суждение эксперта "ядовитым", но обоснованным. Страна неудачно пытается копировать западные взгляды и стелится перед американцами. Украина готова слушать указания любого политика из США, подчеркивает Пушков.

Мысль о регрессии "патриота" в Незалежной имеет под собой почву, отметил сенатор. Деградацию "украинского патриотизма" отмечают сами политологи, добавил он.