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21:00   13 Декабря 2020
Политика

Смерть спикера Госсобрания Алтая опечалила Валентину Матвиенко

Смерть спикера Госсобрания Алтая опечалила Валентину Матвиенко

Член Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму, в которой выразила соболезнования по поводу смерти председателя Госсобрания Республики Алтай Владимира Тюлентина.

Владимир Тюлентин скончался в возрасте 66 лет. Валентина Матвиенко назвала его уход из жизни огромной утратой для всего Алтая. Тюлентин служил стране практическими делами и поступками. Алтайский спикер был не только известным, но и опытным государственным деятелем, подчеркнула член Совфеда.

"Глубоко опечалена известием о кончине председателя Государственного собрания", — говорится в сообщении.

Матвиенко добавила, что Тюлентин сделал многое для социально-экономического развития республики.

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#матвиенко #соболезнования #алтай #Тюлентин

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