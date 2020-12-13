Украинцы массово подделывают результаты тестов на COVID-19

Бывший депутат Рады Алексей Журавко прокомментировал претензии, выдвинутые Украине Евросоюзом.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко прокомментировал претензии, выдвинутые Украине Евросоюзом.

По его словам, европейские политики сделали обращение к руководству Украины, требуя разработать систему защиты результатов ПЦР-тестирования. Такая необходимость возникла на фоне того, что украинцы научились подделывать результаты.

В Европе заявили, что если в самое ближайшее время не будут приняты эффективные меры для устранения этой проблемы, то украинцам закроют въезд на территорию ЕС.

По мнению Журавко, граница с Европой в любом случае будет рано или поздно заблокирована, так как страну активно "превращают в самого настоящего афериста".