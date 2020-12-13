McDonald's открыл первую парикмахерскую в Стокогольме

Шведское подразделение американской компании McDonald’s объявило об открытии в Стокгольме парикмахерской под своим брендом. Об этом сообщает Fox News.

Шведское подразделение американской компании McDonald’s объявило об открытии в Стокгольме парикмахерской под своим брендом. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, в парикмахерской делают стрижку, напоминающую по форме логотип McDonald's. Речь идет о культовой мужской стрижке, популярной в 1990-е. Тогда с ней ходили футболист Дэвид Бекхэм и актер Леонардо ДиКаприо.

В парикмахерской McDonald's данная прическа получила название Golden M. Оно отсылает к «золотым аркам» — названию логотипа McDonald’s, который представляет собой стилизованное изображение первой буквы бренда.

«Когда мы поняли, что люди носят наши "золотые арки", мы должны были действовать», ―цитирует телеканал слова директора по маркетингу шведского подразделения компании Стаффана Экстама.

Заведение открылось в Стокгольме. За два часа после онлайн-запуска были забронированы все встречи в салоне с известным стилистом Адамом Лукачем. Поэтому McDonald's выпустил видеоурок, чтобы желающие смогли постричься самостоятельно. Кроме того, компания запустила нейросеть, которая проанализирует фото пользователей на наличие «золотой арки». Счастливым обладателям легендарной прически сеть фастфуда подарит «Биг Мак».

Ранее сообщалось, что McDonald's США приготовил обеды в честь персонажей рождественских фильмов. Их бесплатно подарят пользователям мобильного приложения при заказе от одного доллара c 14 по 24 декабря. На каждый день акции у McDonald's подготовлен обед одного из персонажей. В меню — горячие панкейки в честь эльфа Бадди, кофе для Скруджа из «Рождественской истории», а также печенье для Санта-Клауса.