Командующий миротворцами в Карабахе заявил о стабилизации обстановки

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил о нормализации ситуации в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил о нормализации ситуации в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.

Командующий воинским контингентом РФ Мурадов рассказал о нарушении режима прекращения огня в Карабахе, которое пресекли российские миротворцы.