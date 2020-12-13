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20:42   13 Декабря 2020
Армия

Командующий миротворцами в Карабахе заявил о стабилизации обстановки

Командующий миротворцами в Карабахе заявил о стабилизации обстановки

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил о нормализации ситуации в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.

Командующий воинским контингентом РФ Мурадов рассказал о нарушении режима прекращения огня в Карабахе, которое пресекли российские миротворцы.

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