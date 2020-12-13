20:42 13 Декабря 2020Армия
Командующий миротворцами в Карабахе заявил о стабилизации обстановки
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил о нормализации ситуации в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.
Генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил о нормализации ситуации в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района.
Командующий воинским контингентом РФ Мурадов рассказал о нарушении режима прекращения огня в Карабахе, которое пресекли российские миротворцы.