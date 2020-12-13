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20:29   13 Декабря 2020
Армия

Американский генерал раскрыл секрет, почему Россия остается великой державой

Американский генерал раскрыл секрет, почему Россия остается великой державой

Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что Россия сохраняет статус великой державы за счет профессионализма ее вооруженных сил.

Глава Генштаба США Милли отметил высокий уровень профессиональной подготовки российских военных и их способность решать поставленные задачи.

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