Отношения РФ и США не изменятся кардинально с приходом Байдена к власти

Двусторонние отношения между России и США не изменятся, если кандидат в президенты Джо Байден станет лидером страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Двусторонние отношения между России и США не изменятся, если кандидат в президенты Джо Байден станет лидером страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Об этом она рассказала в интервью программе "Фетисов", фрагмент которого обнародован на сайте телеканала "Звезда". По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, нет каких-то кардинальных прогнозов "по смене декораций".

"К сожалению, от смены, так сказать, участников всех этих электоральных процессов, от замены людей в Белом доме ничего кардинального в плане улучшения двусторонних отношений мы не наблюдаем", — подчеркнула Захарова.

Она считает, что внешняя политика Соединенных Штатов в отношении Российской Федерации по-прежнему направлена на ее сдерживание. Захарова добавила, что с приходом нового президента в США перемены коснутся непосредственно внутренних вопросов.