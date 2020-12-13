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20:28   13 Декабря 2020
Политика

Экономист не стал исключать возможность раскола среди американских штатов

Экономист не стал исключать возможность раскола среди американских штатов

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал нарастающую напряженность в США.

По словам специалиста, сейчас в Америке образовались две группы штатов: красные (доноры экономики) и синие (дотационные). На этом фоне вполне может появиться экономический союз из красных штатов, считает Васильев.

"Разлом проходит по экономике. Если и дальше экономическая ситуация будет ухудшаться, это еще больше усилит напряженность", — сказал он.

Последней каплей может стать решение Верховного суда США об отклонении иска, который подал прокурор Техаса о пересмотре результатов голосования на выборах президента в некоторых штатах из-за явных нарушений американского законодательства при подсчете голосов.

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#сша #раскол #штаты

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