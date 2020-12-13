Диетологи назвали продукты для восполнения дефицита витамина D

Диетологи назвали лучшие продукты для восполнения дефицит витамина D. Среди них — жирная рыба, молоко и йогурты, а также грибы. Об этом сообщает Express, во воскресенье, 13 декабря.

Диетологи назвали лучшие продукты для восполнения дефицит витамина D. Среди них — жирная рыба, молоко и йогурты, а также грибы. Об этом сообщает Express, во воскресенье, 13 декабря.

Специалисты отметили, что лучшим поставщиком витамина D в человеческий организм является жирная морская рыба, такая как лосось, тунец или скумбрия. Всего 100 грамм лосося могут полностью покрыть суточную норму этого витамина.

В статье говорится, что молоко и йогурты также являются важным источником микроэлементов. Их пользу можно повысить, если употреблять молочные продукты, которые дополнительно обогащены витамином D. Таким образом можно восполнить до 20% его суточной потребности.

Кроме того, частично получать витамин можно из грибов, в частности, шампиньонов. При этом диетологи подчеркивают, что польза продукта в значительной мере зависит от того, какому количеству УФ-излучения он подвергался. Грибы продолжают вырабатывать витамин D после срезания, поэтому имеет смысл положить купленный продукт под солнечные лучи.

Нехватка витамина D приводит к нарушению функций мозга. Микроэлемент участвует в процессе формирования костей, а также играет важную роль в работе сердечно-сосудистой, иммунной и центральной нервных систем.

Для получения суточной нормы витамина D на солнце нужно находиться примерно полчаса. При этом большая часть россиян днём находится в помещениях — взрослые работают, а дети учатся, в результате чего нехваткой этого витамина страдают 75% россиян.

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