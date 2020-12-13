Медведев: без Хорошевцева невозможно представить Парад Победы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования семье народного артиста РФ Евгения Хорошевцева.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил свои соболезнования семье народного артиста РФ Евгения Хорошевцева.

Медведев отметил, что голос Хорошевцева всегда был неотъемлемой частью торжественных мероприятий, в которых принимал участие президент. Он назвал его голос символом эпохи.

"С теплотой вспоминаю нашу совместную работу с Евгением Александровичем, его интеллигентность, доброжелательность и обаяние", — сказал он.

Кроме того, политик отметил, что Хорошевцев был действительно талантливым учителем. Его вклад в творческое развитие начинающих специалистов сложно переоценить. Без неповторимой интонации диктора трудно представить парад Победы на Красной площади, подытожил Медведев.