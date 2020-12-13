Рекордный долг по зарплатам зафиксирован на Украине

Сумма задолженности по заработной плате на Украине составила почти 3,8 миллиардов гриве по состоянию на ноябрь текущего года. Таковы данные Государственной службы статистики Украины. Отмечается, что показатель стал рекордным за последние 10 лет.

Сумма задолженности по заработной плате на Украине составила почти 3,8 миллиардов гриве по состоянию на ноябрь текущего года. Таковы данные Государственной службы статистики Украины. Отмечается, что показатель стал рекордным за последние 10 лет.

Так, если в 2010 году задолженность по зарплате составила 1,39 миллиардов гривен, то уже к декабрю 2020 года этот показатель достиг 3,79 миллиардов гривен. С начала 2020 года сумма увеличилась почти на 760 миллионов гривен (на 25%). Наиболее высоким этот показатель стал в сфере промышленности.

Наибольшие долги по зарплате зафиксированы в Харьковской области (583 миллионов гривен), Днепропетровской области (396,8 миллионов гривен), Киеве (361,3 миллионов гривен), а также Сумской области (345,4 млн) и ДНР (921,4 млн)

Тем временем наименьшая задолженность в Черновицкой области (3,9 миллионов гривен), Закарпатской области (5,7 миллионов гривен), Хмельницкой области — (13,4) и Житомирской области (13,5).

Средняя номинальная заработная плата штатных сотрудников предприятий, учреждений и организаций в октябре 2020 года составила 12 174 гривен (31 839 рублей).

Ранее историк и журналист Павел Бондаренко заявил, что инфантильность является главной чертой украинского гражданина. По мнению эксперта, это проявляется во всех сферах деятельности населения. Граждане также проявили инфантильность при выборе действующего президента Украина Владимира Зеленского, считает Бондаренко.