Россия рассчитывает видеть ответственный подход США при работе в ОБСЕ

Россия желает видеть ответственное участие и договороспособность США при работе с американскими коллегами в ОБСЕ при новой администрации в Белом доме.

Россия желает видеть ответственное участие и договороспособность США при работе с американскими коллегами в ОБСЕ при новой администрации в Белом доме.

Об этом заявил постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич, рассуждая на тему ожиданий от взаимодействия с Соединенными Штатами на площадке этой структуры в 2021 году.

"С американцами здесь всегда было непросто. Но предметная работа даже с самыми тяжелыми партнерами абсолютно нас не пугает. Собственно, для этого и создавалась ОБСЕ", — подчеркнул он.

Кроме того, Лукашевич добавил, что российская сторона хочет видеть большую договороспособность американских коллег и их ответственное участие в работе ОБСЕ.