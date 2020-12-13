"Не обходит стороной": Захарова о коронавирусе среди российских дипломатов

Многие дипломаты и сотрудники консульств России подхватили коронавирусную инфекцию, есть летальные случаи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Многие дипломаты и сотрудники консульств России подхватили коронавирусную инфекцию, есть летальные случаи, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в посольствах большое количество людей болеет коронавирусом. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства рассказала в интервью телеканалу "Звезда".

"Наши дипломаты и сотрудники консульских учреждений такие же люди, и пандемия их не обходит стороной", — заявила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД России добавила, что также есть и летальные случаи среди дипломатов. По ее словам, консульский очный прием сокращен.