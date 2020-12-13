Политолог Самонкин: прозападные провокаторы больше не угроза для России

Серия грамотных внутриполитических шагов предотвратила "белорусский сценарий" в России. Таким мнением поделился политолог Юрий Самонкин.

Серия грамотных внутриполитических шагов предотвратила "белорусский сценарий" в России. Таким мнением поделился политолог Юрий Самонкин.

Эксперт утверждает, что власти сделали все возможное для предотвращения незаконных митингов в 2021 году. Россия выработала иммунитет к "оранжевым революциям". Западные провокаторы получили статус иностранных агентов. Страна надежно защищена от дестабилизации обстановки, уверен Самонкин.

"Существуют планы по недопущению вмешательства Запада", — заявил политолог в беседе с New Inform.

Аналитик напомнил про поправки в Конституцию РФ, которые гарантируют стране суверенитет и национальную безопасность. Вторым аргументом Самонкина стала жесткая законодательная ответственность за организацию несанкционированных акций. По мнению эксперта, в России ощущается национальный подъем.