"США созрели для распада": профессор Бакли предрек катастрофу американцам

Тема распада США, которая десятилетиями была под запретом, становится достаточно обсуждаемой в мире и внутри страны.

Тема распада США, которая десятилетиями была под запретом, становится достаточно обсуждаемой в мире и внутри страны.

В начале 2020 года профессор Фрэнк Бакли издал книгу "Американская сецессия: надвигающаяся угроза национального распада", котораю стала объектом активных дискуссий в СМИ. Соединенные Штаты силком большие, чтобы быть счастливыми, отмечает он.

"Американцы никогда не были более разделены. Мы созрели для распада", — писал в своей книге профессор.

Катастрофа, которую предрекал американцам Бакли, уже началась: США раскалываются по кусочку, но СМИ стараются не освещать эту ситуацию.

В 2019 году о своем выходе из состава Нью-Йорка заявил его район Стейтен-Айленд, рядом с которым находится известная всему миру статуя Свободы. Минувшим летом по решению Верховного суда от США отсоединилась половина Оклахомы: восточная часть штата перешла под управление индейцев.

В стране накопилось множество противоречий на всех уровнях. Две части американского населения стали похожи на супругов, которые надоели друг другу и не могут найти компромисс.