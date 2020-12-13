Киевский политолог поблагодарил Путина за санкции против партии Зеленского

Украинцам давно нужно было сделать с партией "Слуга народа" то, что сделал президент России Владимир Путин, сказал киевский политолог Михаил Чаплыга.

Украинцам давно нужно было сделать с партией "Слуга народа" то, что сделал президент России Владимир Путин, сказал киевский политолог Михаил Чаплыга.

Так он прокомментировал решение кабмина и главы РФ наложить персональные санкции на 849 украинских политиков. Среди них оказались депутаты партии украинского лидера Владимира Зеленского.

"Слуги" привыкли обещать одно, а делать совершенно другое, отметил Чаплыга. По его словам, смелости наказать лицемеров из президентской партии хватило только у России.

"Мы терпим отмазки и лицемерие, слушаем правильные речи. Понимаем и принимаем. А Путин не принял", — подчеркнул политолог.

Депутаты из партии Зеленского преследуют лишь одну цель — сохранить свою власть. Минувший год продемонстрировал, что никаких улучшений на Украине от "Слуг народа" ждать не стоит, заключил Чаплыга.