Коллега «голоса Кремля» Хорошевцева рассказала о его тяжелых болезнях

Диктор Анна Шатилова назвала Евгения Хорошевцева человеком с характером, справедливым и веселым.

Народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев последние два года практически не работал по состоянию здоровья. После операции на позвоночнике ему диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала его коллега, диктор Анна Шатилова.

«Когда мы с ним последний раз работали 7 ноября, Паркинсон был таким сильным, что он не мог сам держать текст и редакторы держали перед ним текст», — поделилась Шатилова.

Она добавила, что Хорошевцев был человеком с характером, справедливым и веселым. Шатилова также отметила дефицит выразительных голосов в России.

Знаменитому «голосу Кремля» было 76 лет. Хорошевцев родился в Москве в годы войны, закончил ГИТИС по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений». Работал режиссером на Всесоюзном радио, вел праздничные демонстрации совместно с Юрием Левитаном. Последние 20 лет Хорошевцев посвятил торжественным мероприятиям с участием главы государства. Также его голос звучал на всех парадах на Красной площади.

О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье, 13 декабря. Глава государства Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве может появиться памятная табличка диктору, если такая инициатива поступит. Он также рассказал, что знал Хорошевцева с детства, помнит его первые радио-работы и считает его замечательным звукорежиссером,