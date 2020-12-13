Коллега «голоса Кремля» Хорошевцева рассказала о его тяжелых болезнях
Народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев последние два года практически не работал по состоянию здоровья. После операции на позвоночнике ему диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказала его коллега, диктор Анна Шатилова.
«Когда мы с ним последний раз работали 7 ноября, Паркинсон был таким сильным, что он не мог сам держать текст и редакторы держали перед ним текст», — поделилась Шатилова.
Она добавила, что Хорошевцев был человеком с характером, справедливым и веселым. Шатилова также отметила дефицит выразительных голосов в России.
Знаменитому «голосу Кремля» было 76 лет. Хорошевцев родился в Москве в годы войны, закончил ГИТИС по специальности «режиссер эстрады и массовых представлений». Работал режиссером на Всесоюзном радио, вел праздничные демонстрации совместно с Юрием Левитаном. Последние 20 лет Хорошевцев посвятил торжественным мероприятиям с участием главы государства. Также его голос звучал на всех парадах на Красной площади.
О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в воскресенье, 13 декабря. Глава государства Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в Москве может появиться памятная табличка диктору, если такая инициатива поступит. Он также рассказал, что знал Хорошевцева с детства, помнит его первые радио-работы и считает его замечательным звукорежиссером,