Нарушители карантина попались на массовой вечеринке в Марселе

Французские стражи порядка накрыли подпольную вечеринку, в которой приняли участие около 500 человек.

Французские стражи порядка накрыли подпольную вечеринку, в которой приняли участие около 500 человек.

Любители отдыхать и развлекаться нарушили введенный в стране карантин, в связи с чем вызвали к себе справедливое внимание сотрудников правоохранительных органов. О массовой вечеринке в приморском Марселе рассказала радиостанция France Bleu.

По словам стражей порядка, организаторы подпольного мероприятия арендовали складское помещение под предлогом необходимости хранения товара. Отмечается, что вход на праздник жизни был платным и стоил марсельцам по 150 евро на двоих (более 13 тысяч рублей). По факту незаконного "собрания" проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.