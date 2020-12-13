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19:23   13 Декабря 2020
Общество

ВОЗ назвала пандемию войной между человечеством и миром вирусов

ВОЗ назвала пандемию войной между человечеством и миром вирусов

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в фильме "Опасный Вирус. Первый год" назвала пандемию COVID-19 "войной между человечеством и миром вирусов".

"Опасный вирус" является серией документальных фильмов Наили Аскер-заде о пандемии в России. В нем показаны репортажи и интервью с членами ВОЗ и представителями органов власти. Ученые и эксперты в сфере здравоохранения рассказывают, что происходит в стране из-за коронавируса, и разбираются в факторах появления нового COVID-19.

Также министр здравоохранения России Михаил Мурашко сравнил работу врачей в период пандемии с мобилизацией и военными действиями. По последним данным, в мире заражены более 70 миллионов человек, скончались больше 1,6 миллиона.

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#воз #коронавирус #Мурашко #Вуйнович

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