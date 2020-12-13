Эрдогана раскритиковали в Ливии за продление военного вмешательства

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осудил член Палаты представителей Ливии Мисбах Дума за намерение увеличить сроки турецкого военного вмешательства на территории страны.

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана осудил член Палаты представителей Ливии Мисбах Дума за намерение увеличить сроки турецкого военного вмешательства на территории страны.

По словам ливийского политика, действия турецкой стороны не были одобрены легитимными властями североафриканского государства, то есть парламентом, передает Федеральное агентство новостей.

"Удивительно, что вы обращаетесь к парламенту своей страны с просьбой о продлении действия соглашения с Правительством национального согласия", — заявил Дума в Twitter.

Документ о военном сотрудничестве с так называемым Правительством национального согласия был подписан Эрдоганом и премьер-министромПНС Ливии Файезом Сарраджем в конце прошлого года.