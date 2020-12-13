Ереван сообщил о прекращении боев в Карабахе после прибытия миротворцев РФ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о постепенной стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе после прибытия туда миротворцев из РФ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о постепенной стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе после прибытия туда миротворцев из РФ.

Министерство обороны Армении сообщило об атаке со стороны ВС Азербайджана двух сел в Гадрутском районе Карабаха в субботу, 12 декабря. По заявлению ведомства республики, в результате вооруженного столкновения шесть армянских солдат оказались ранены, а у Баку есть как раненые, так и погибшие.

Глава правительства Армении Никол Пашинян в своем видеообращении на Facebook отметил, что прибывшие на место российские миротворцы смогли урегулировать ситуацию, в результате чего конфликтующие стороны прекратили огонь.