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18:59   13 Декабря 2020
Политика

Трамп собирается наложить вето на оборонный бюджет США

Трамп собирается наложить вето на оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на одобренный оборонный бюджет страны.

Глава государства намерен поспорить с решением Конгресса США. В законодательном органе ранее одобрили оборонный бюджет страны. Однако Трамп пообещал не утверждать его. Законопроект предусматривает антироссийские меры, но некоторые положения не устраивают американского лидера. По мнению президента, Китай больше всех выигрывает от закона США об оборонном бюджете.

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#сша #трамп #бюджет

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