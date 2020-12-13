Трамп собирается наложить вето на оборонный бюджет США

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на одобренный оборонный бюджет страны.

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на одобренный оборонный бюджет страны.

Глава государства намерен поспорить с решением Конгресса США. В законодательном органе ранее одобрили оборонный бюджет страны. Однако Трамп пообещал не утверждать его. Законопроект предусматривает антироссийские меры, но некоторые положения не устраивают американского лидера. По мнению президента, Китай больше всех выигрывает от закона США об оборонном бюджете.