Юшков рассказал, что ждет «Академика Черского» после достройки «СП-2»

Укладка двух ниток «Северного потока —2» будет проходить прямо на стыке с датским участком, сказал Игорь Юшков.

На днях стало известно о возобновлении строительстве российского газопровода «Северный поток—2». Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров вместе со вторым судном — «Академиком Черским.

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков в беседе с Nation News рассказал, что укладка двух ниток будет проходить прямо на стыке с датским участком. Основная интрига заключается в том, зайдет ли «Фортуна» в воды Дании или останется исключительно в немецкой акватории.

«В этом случае она попадет под санкции, потому что датский участок более глубоководный, — сказал Юшков.

Достройка немецкого участка, пояснил эксперт, не попадает под уже действующие санкции США, поскольку там глубина не превышает 30 метров, а ограничения распространятся на работы на глубине свыше 30,5 метра. Если «Фортуна» будет прокладывать одну нитку газопровода, а вторую — «Академик Черский», тогда вся достройка пройдет быстро. По оценкам собеседника издания, работы могут завершиться через полтора месяца, но тогда оба судна попадут под санкции. Однако есть и другой вариант:

«Второй сценарий более длительный. При нем "Фортуна" отработает только на немецком участке, а "Академик Черский" достроит обе нитки в водах Дании. Тогда достройка займет месяца три, а то и четыре, но под санкции попадет только "Академик Черский". И тут надо решить: строить быстрее и получить больше санкций или медленнее и меньше санкций", — рассказал Юшков.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства «Северного потока-2». С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Помимо США, против СП-2 выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу.

Германия в свою очередь отвергает экономические ограничения США. ФРГ не хочет отказываться от сотрудничества с Россией по жизненно важному для нее проекту. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр ранее подтвердил позицию немецкой стороны относительно неприемлемости американских санкций против «Северного потока — 2», а также указал на то, что Германия рассчитывает на «успешное завершение проекта».

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.