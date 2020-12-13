Директор "Вектора" оценил опасность повторного заражения коронавирусом

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов считает, что никто не защищен от коронавируса, даже те, кто им уже переболел.

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов считает, что никто не защищен от коронавируса, даже те, кто им уже переболел.

Вместе с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила единичные случаи повторного заражения COVID-19, так как у населения постепенно вырабатывается иммунитет. А вирусолог, профессор НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альштейн предполагает, что шансы повторного заражения человека коронавирусной инфекцией возможно вычислить еще при первом случае болезни на базе иммунного ответа организма.

В России за последние сутки зарегистрировано 28 080 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 2 653 928 человек, из них 2 106 235 уже выздоровели.