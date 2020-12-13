Экономист Гончаров предсказал коллапс на Украине из-за газа

Украинские власти стремятся к скорому коллапсу платежеспособности граждан и местного бизнеса, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Украинские власти стремятся к скорому коллапсу платежеспособности граждан и местного бизнеса, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Локдаун в Незалежной с 8 по 24 января 2021 года ускорит этот процесс, подчеркивает эксперт. Его слова приводит издание "Главред". Жесткие ограничения должны добить национальную сферу услуг и торговлю. В этом секторе украинской экономики задействовано много людей. Граждане останутся без работы и зарплат, сообщает Александр Гончаров.

В это же время газовые компании пересчитают размер абонентской платы за голубое топливо. Суммы в счетах увеличатся в разы, сообщил эксперт. Это приведет к резкому обвалу покупательной способности украинцев и коллапсу, заключает директор Института развития экономики Украины.