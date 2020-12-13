Псаки заинтриговала, какой будет политика Байдена в отношении «СП-2»

Джен Псаки, которую Джо Байден, в случае победы на президентских выборах в США, намерен назначить пресс-секретарем Белого дома, не смогла ответить на вопрос о продолжении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Джен Псаки, которую Джо Байден, в случае победы на президентских выборах в США, намерен назначить пресс-секретарем Белого дома, не смогла ответить на вопрос о продолжении строительства газопровода «Северный поток – 2».

Псаки спросили, должно ли строительство продолжаться, а также должны ли европейские государства участвовать в решении данного вопроса. В ответ она заявила, что «не обсуждала этот вопрос с группой советников по национальной безопасности».

«Когда речь идет о внешней политике, мы стараемся соблюдать принцип, по которому в стране может быть только один президент», — сказала Псаки.

Бывший пресс-секретарь Белого дома также заявила, что «свяжется позднее» с журналистом, который задал ей этот вопрос.

Ранее штаб Байдена сообщил, что в группу основных сотрудников Белого дома, отвечающих за работу с представителями СМИ, войдут только женщины. Должность директора по коммуникациям займет Кейт Бедингфилд, которая работала и в избирательном штабе: ее задача будет состоять в том, чтобы курировать всю информационную политику администрации.

Первым заместителем пресс-секретаря Белого дома станет Карин Жан-Пьер, а представлять вице-президента Камалу Харрис будут Симона Сандерс и Эшли Этьен. Пресс-секретарями первой леди США Джилл Байден станет Элизабет Александер.

Дженнифер Псаки стала самым резонансным назначением команды Байдена. Как и в администрации 44-го президента США, она займет должность пресс-секретаря Белого дома. Псаки имеет крайне слабое представление о том, что приходится освещать по службе, поскольку не является карьерным дипломатом

Накануне стало известно о возобновлении строительства «Северного потока—2». Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

США продвигают в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ) и пытаются не допустить завершения строительства российского газопровода. В октябре Вашингтон расширил санкции против «Северного потока — 2». Теперь под экономические ограничения подпадают компании, которые предоставляют услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.