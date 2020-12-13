Противники закона об абортах проводят митинг в Варшаве

Противники ужесточения законодательства об абортах устроили акцию протеста в центре столицы Польши.

Противники ужесточения законодательства об абортах устроили акцию протеста в центре столицы Польши.

Движение Strajk kobiet (Забастовка женщин) стало организатором митинга. Члены движения крайне часто устраивают акции протеста по поводу законодательного регулирования вопросов прерывания беременности.

"В этот день мы идем за свободой. Власть еще не усвоила, что любая форма угнетения порождает сопротивление", — сказано в заявлении организаторов.

Уточняется, что несколько тысяч граждан Польши собрались на площади Романа Дмовского в центре Варшавы. Однако, несмотря на требования правоохранительных органов, протестующие вышли на проезжую часть, заблокировав движение по Иерусалимским аллеям и аллеям Иоанна Павла II.