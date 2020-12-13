Названа причина смерти «голоса Кремля» Хорошевцева

Народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, близкий к его семье. COVID-19 спровоцировал у Хорошевцева болезнь сердца.

Народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, близкий к его семье. COVID-19 спровоцировал у Хорошевцева болезнь сердца.

Диктору было 76 лет. Знаменитый «голос Кремля» долгое время работал с Юрием Левитаном, а последние 20 лет посвятил торжественным мероприятиям с участием главы государства. Также его голос звучал на всех парадах на Красной площади.

О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева, уточнил представитель Кремля.