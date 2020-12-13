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17:36   13 Декабря 2020
Общество

Названа причина смерти «голоса Кремля» Хорошевцева

Названа причина смерти «голоса Кремля» Хорошевцева

Народный артист РФ, диктор протокольных мероприятий президента России Евгений Хорошевцев умер от последствий коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник, близкий к его семье. COVID-19 спровоцировал у Хорошевцева болезнь сердца.

Диктору было 76 лет. Знаменитый «голос Кремля» долгое время работал с Юрием Левитаном, а последние 20 лет посвятил торжественным мероприятиям с участием главы государства. Также его голос звучал на всех парадах на Красной площади.

О смерти народного артиста России сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Хорошевцева, уточнил представитель Кремля.

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#хорошевцев #коронавирус

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