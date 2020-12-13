Проценко озвучил сроки достижения пика проблем с COVID-19 в организме

Пик проблем с коронавирусом в организме заболевших приходится на 7–10 сутки после инфицирования. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.

Пик проблем с коронавирусом в организме заболевших приходится на 7–10 сутки после инфицирования. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.

Хроническая коронавирусная инфекция может проявляться множеством способов. Так, у COVID-19 могут быть кожные симптомы, а также воздействие на нервную систему, что провоцирует возникновение депрессии или неких парасуицидальных мыслей, заявил Проценко в эфире телеканала "Россия-1".

Специалист добавил, что с момента начала пандемии в больнице в Коммунарке медицинскую помощь получили более 15 тыс. пациентов с диагностированным коронавирусом. По словам Проценко, антибиотики при этом заболевшим начинают давать только в случае бактериальной суперинфекции.