17:20 13 Декабря 2020Общество
Проценко озвучил сроки достижения пика проблем с COVID-19 в организме
Пик проблем с коронавирусом в организме заболевших приходится на 7–10 сутки после инфицирования. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.
Пик проблем с коронавирусом в организме заболевших приходится на 7–10 сутки после инфицирования. Об этом сообщил главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко.
Хроническая коронавирусная инфекция может проявляться множеством способов. Так, у COVID-19 могут быть кожные симптомы, а также воздействие на нервную систему, что провоцирует возникновение депрессии или неких парасуицидальных мыслей, заявил Проценко в эфире телеканала "Россия-1".
Специалист добавил, что с момента начала пандемии в больнице в Коммунарке медицинскую помощь получили более 15 тыс. пациентов с диагностированным коронавирусом. По словам Проценко, антибиотики при этом заболевшим начинают давать только в случае бактериальной суперинфекции.