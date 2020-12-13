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17:15   13 Декабря 2020
Общество

Вблизи авиабазы Аль-Вишка зафиксировали передвижения группировок ПНС Ливии

Вблизи авиабазы Аль-Вишка зафиксировали передвижения группировок ПНС Ливии

Передвижение вооруженных группировок и сирийских боевиков, подконтрольных Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, фиксируют в районе авиабазы Аль-Вишка. 

Триполитанское "правительство" планирует передислоцировать свои силы для атаки на армию фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает канал Libya 24 в Facebook. При этом еще в конце октября издание Alwasat предупреждало, что радикалы готовятся к атаке около города Сирт.

Данный населенный пункт находится под контролем военных Ливийской национальной армии (ЛНА). Вооруженные бандформирования, аффилированные с ПНС, неоднократно пытались сорвать женевские соглашения, которые были достигнуты в рамках Совместного военного комитета "5+5" в октябре 2020 года, сообщает ФАН. Нарушения касаются, в первую очередь, положения документа о сохранении режима прекращения огня в регионе.

Командование ЛНА тем временем продолжает противостоять нападкам ПНС Ливии. Несмотря на это, армия Хафтара борется с террористической угрозой для обеспечения безопасности мирного населения страны.

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#ливия #террористы #лна #пнс

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