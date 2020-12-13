Мурманский губернатор ушел на самоизоляцию из-за возможного COVID-19 у сына

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию из-за возможного коронавируса у сына. Об этом политик написал в соцсетях.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию из-за возможного коронавируса у сына. Об этом политик написал в соцсетях.

Как отметил Чибис, он планировал провести прямую линию на телеканале "Россия-24" из студии ГТРК, но накануне узнал, что у сына может быть положительный результат тест на COVID-19. Губернатор отметил, что со среды не виделся с ребенком, так как допоздна работал, а затем ездил в Кандалакшу, но все же решил не подвергать риску коллег и самоизолироваться.

"В соответствии с санитарными требованиями я ушел на самоизоляцию. В ближайшее время все рабочие совещания по видео-конференц-связи", — пишет Андрей Чибис.

Ранее глава Мурманской области сообщал, что поставил себе прививку от COVID-19, избравшись в качестве добровольца.