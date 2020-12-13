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17:07   13 Декабря 2020
Политика

Горбачев в юбилей экс-госсекретаря США Шульца рассказал о совместной работе

Горбачев в юбилей экс-госсекретаря США Шульца рассказал о совместной работе

Бывший государственный секретарь США Джордж Шульц, которому исполняется 100 лет, получил поздравления с днем рождения от первого президент СССР Михаила Горбачева.

Российский политик отметил, что совместными усилиями с американским коллегой удалось прекратить холодную войну и гонку вооружений. Шульц всегда отстаивал идею мира без ядерного оружия, подчеркнул российский политик. По его словам, общая работа стала основной в доверительных отношениях между странами.

Горбачев рассказал, что те года были непростыми для мира. Политики неоднократно проводили встречи, переговоры, чтобы найти решение сложных вопросов. Москва и Вашингтон нашли общий язык в вопросах обеспечения будущего для следующих поколений, заключил первый президент СССР.

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#горбачев #поздравление #шульц

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