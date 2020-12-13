Санта-Клаус и эльф задержали автоугонщиков в США

Переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские случайно предотвратили попытку угона автомобиля с парковки ТЦ в американском городе Риверсайд. Об этом сообщает телеканал CNN.

Переодетые в Санта-Клауса и эльфа полицейские случайно предотвратили попытку угона автомобиля с парковки ТЦ в американском городе Риверсайд. Об этом сообщает телеканал CNN.

В преддверии Рождества количество магазинных краж в городе резко увеличилось, поэтому американские правоохранители начали операцию под названием «Вмешательство Санты». 10 декабря они дежурили около одного из самых оживленных торговых центров, где трое злоумышленников попытались угнать припаркованный автомобиль. Полицейские вмешались в ситуацию и быстро задержали двоих преступников, хотя те оказывали сопротивление.

Позже департамент полиции Риверсайда опубликовал в сети видео задержания. На ролике видно, как одетый в эльфа офицер держит под прицелом одного из угонщиков. Полицейский в костюме Санты при задержании валит его сообщника на землю. При этом третьему преступнику все-таки удалось скрыться. В полиции заявили, что уже идентифицировали его и скоро задержат.

На днях банда злоумышленников напала на бутик Moncler в Париже и украла пуховики на сумму 40 тысяч евро (3,5 миллиона рублей). Двое сотрудников магазина и охранник следовали инструкциям безопасности и не стали вмешиваться в происходящее.