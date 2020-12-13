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17:02   13 Декабря 2020
Общество

Петербург испытывает беспрецедентную нагрузку на COVID-стационары

Петербург испытывает беспрецедентную нагрузку на COVID-стационары

Перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 стационары в Санкт-Петербурге испытывают беспрецедентную нагрузку, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшую неделю достигло 5785 человек. Петербургские власти считают нагрузку на стационары предельной. Лисовец отметил, что уже был установлен исторический максимум. Рост составил 6,1%, если сравнивать с предыдущей неделей, написал председатель комитета в своих соцсетях.

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#петербург #коронавирус #стационары

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