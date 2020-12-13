17:02 13 Декабря 2020Общество
Петербург испытывает беспрецедентную нагрузку на COVID-стационары
Перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 стационары в Санкт-Петербурге испытывают беспрецедентную нагрузку, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Перепрофилированные под прием пациентов с COVID-19 стационары в Санкт-Петербурге испытывают беспрецедентную нагрузку, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшую неделю достигло 5785 человек. Петербургские власти считают нагрузку на стационары предельной. Лисовец отметил, что уже был установлен исторический максимум. Рост составил 6,1%, если сравнивать с предыдущей неделей, написал председатель комитета в своих соцсетях.