16:56 13 Декабря 2020Армия
Минобороны России сообщило о соблюдении режима перемирия в Карабахе
Прекращение огня не нарушается на протяжении всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Прекращение огня не нарушается на протяжении всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщило Минобороны России. Нарушение перемирия было зафиксировано только однократно 11 декабря в Гадрутском районе. Однако россияне предотвратили эскалацию конфликта в регионе.
"Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", — сообщили в военном ведомстве.
Российские военнослужащие прибыли в Нагорный Карабах в рамках выполнения трехстороннего соглашения. Его подписали представители России, Армении и Азербайджана. Миротворцы наблюдают за соблюдением перемирия всеми сторонами. Для этого россияне развернули по своей зоне ответственности 23 наблюдательных пункта.