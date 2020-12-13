Минобороны России сообщило о соблюдении режима перемирия в Карабахе

Прекращение огня не нарушается на протяжении всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Прекращение огня не нарушается на протяжении всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщило Минобороны России. Нарушение перемирия было зафиксировано только однократно 11 декабря в Гадрутском районе. Однако россияне предотвратили эскалацию конфликта в регионе.

"Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена", — сообщили в военном ведомстве.

Российские военнослужащие прибыли в Нагорный Карабах в рамках выполнения трехстороннего соглашения. Его подписали представители России, Армении и Азербайджана. Миротворцы наблюдают за соблюдением перемирия всеми сторонами. Для этого россияне развернули по своей зоне ответственности 23 наблюдательных пункта.