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16:42   13 Декабря 2020
Общество

Доктор Мясников разрешил споры насчет эффективности вакцин от коронавируса

Доктор Мясников разрешил споры насчет эффективности вакцин от коронавируса

Начало массовой вакцинации от COVID-19 привело к спорам насчет эффективности и безопасности вакцин. Врач и телеведущий Александр Мясников считает такие дискуссии бессмысленными.

Доктор придерживается мнения, что самой лучшей вакциной можно назвать ту, что доступна и разрешена в конкретном месте в определенный период времени. Поэтому критику российского препарата со стороны западных СМИ он находит "умышлено извращающей смысл происходящего пропагандой".

В своем Telegram-канале Мясников написал, что все высказывания на тему недостаточного количества проведенных клинических исследований перекрывает информация об отсутствии побочных эффектов, что наблюдается у все большего числа людей с полученными прививками. Кроме того, сейчас ведутся работы по совершенствованию препаратов в плане удобства их применения без вреда эффективности и безопасности.

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#вакцина #мясников #коронавирус

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