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16:22   13 Декабря 2020
Политика

"Руками не трогать": постпред РФ осадил миссию ОБСЕ и ее планы на Крым

"Руками не трогать": постпред РФ осадил миссию ОБСЕ и ее планы на Крым

Россия будет "приземлять фантазеров", которые делятся планами о работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму. Об этом заявил постпред РФ Александр Лукашевич.

По словам Лукашевича, украинской тематике в ОБСЕ посвятили почти семь лет. Специальную мониторинговую миссию организации разместили по всей стране, а не только на востоке Украины. Западные партнеры всегда обращают внимание на Незалежную и российский Крым, возмущается постпред. Однако им ясно дают понять, кому принадлежит полуостров.

"Руками не трогать", — напутствует Лукашевич миссию ОБСЕ.

Представитель России намерен и дальше настаивать на том, чтобы организация работала в направлении Крыма. Полуостров уже давно является субъектом РФ, напомнил Лукашевич в беседе с корреспондентом ТАСС.

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#крым #обсе #лукашевич

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