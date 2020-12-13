Трамп намерен продолжить судебные тяжбы по нарушениям на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отказываться от судебных исков по нарушениям в некоторых штатах на выборах главы государства.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отказываться от судебных исков по нарушениям в некоторых штатах на выборах главы государства.

Уточняется, что его команда старается ускорить рассмотрение этих дел. По словам Трампа, в его распоряжении крайне мало времени. Он беспокоится о том, что "к власти придет нелегитимный президент".

"Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел (по отдельным штатам. — Прим. ред.)", — подчеркнул Трамп.

Президентские выборы в Соединенных Штатах прошли 3 ноября. По предварительным результатам, кандидат в президенты страны Джо Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы.