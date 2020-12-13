16:04 13 Декабря 2020Происшествия
Взрыв прогремел около полицейского участка в Пакистане
Сообщается о 25 пострадавших в результате взрыва в пакистанском городе Равалпинди.
Сообщается о 25 пострадавших в результате взрыва в пакистанском городе Равалпинди.
Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, остальные 23 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Три человека, включая ребенка, находятся в критическом состоянии.
По предварительной информации правоохранительных органов, неподалеку от полицейского участка взорвалась граната.