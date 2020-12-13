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16:04   13 Декабря 2020
Происшествия

Взрыв прогремел около полицейского участка в Пакистане

Взрыв прогремел около полицейского участка в Пакистане

Сообщается о 25 пострадавших в результате взрыва в пакистанском городе Равалпинди.

Троим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, остальные 23 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Три человека, включая ребенка, находятся в критическом состоянии.

По предварительной информации правоохранительных органов, неподалеку от полицейского участка взорвалась граната.

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#взрыв #граната #пакистан

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