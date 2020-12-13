Эксперт считает, что иммунитет от коронавируса сохраняется на полгода

Срок иммунитета от коронавируса — шесть месяцев, даже у тех, кто получит вакцину, сообщил эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина.

Срок иммунитета от коронавируса — шесть месяцев, даже у тех, кто получит вакцину, сообщил эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина.

Препарат от COVID-19 "Спутник V" формирует устойчивый иммунитет у привитых людей минимум на два года, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинзбург. Булыгина считает, что в центре Гамалеи используют ускоренную методику, так как делают заявления, что вакцина эффективна на 96%, передает NationNews.

Коронавирус может мутировать, как и другие инфекции, сделав существующие препараты неэффективными. Специалист считает, что эксперты слишком мало изучили COVID-19, чтобы делать выводы о его поведении. Булыгина считает, что с уверенностью можно говорить только о том, что при вакцинации и после того, как человек переболел, антитела могут сохраниться на полгода.