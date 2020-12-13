15:18 13 Декабря 2020Политика
Путин планирует встретить Новый год в окружении близких
Президент России Владимир Путин будет отмечать Новый год в окружении родных и близких, как и всегда.
Президент России Владимир Путин будет отмечать Новый год в окружении родных и близких, как и всегда.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что знать о планах президента на этот счет на 100% он не может.
"С большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно", — сообщил он.
Песков выразил надежду, что российскому президенту во время грядущих праздников удастся перевести дух, потому что Путин, по его словам, никогда не отдыхает полноценно.