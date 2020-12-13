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15:16   13 Декабря 2020
Общество

В Курской области развернули четыре лаборатории для вакцинации от COVID-19

В Курской области развернули четыре лаборатории для вакцинации от COVID-19

Курская область 13 декабря получила 1 тыс. доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сейчас там развернули четыре прививочных пункта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Препарат доставлен специально транспортной компанией на хранение в Курский областной клинический кожвендиспансер и в прививочный пункт больницы №1 города Курска. Он находится в морозильных камерах.

Первыми прививку получат врачи и преподаватели, а также работники соцсферы. Медики будут наблюдать за самочувствием привитых добровольцев. Вакцинация будет проводиться бесплатно и добровольно. В Курской области за время пандемии коронавируса зафиксировано 17 511 случаев, из них выздоровели 15 780 человек.

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#курск #вакцина #Спутник V

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