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15:14   13 Декабря 2020
Политика

Путин выразил соболезнования семье скончавшегося диктора Хорошевцева

Путин выразил соболезнования семье скончавшегося диктора Хорошевцева

Президент России Владимир Путин обратился к родным и близким народного артиста РФ Евгения Хорошевцева. "Голос Кремля" умер в воскресенье, 13 декабря. 

Слова российского лидера в адрес родственников скончавшегося диктора передал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — прокомментировал уход народного артиста Песков.

Глава пресс-службы президента России напомнил, что Евгений Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.

 

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