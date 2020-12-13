Путин выразил соболезнования семье скончавшегося диктора Хорошевцева

Народный артист России, "голос Кремля" скончался 13 декабря.

Президент России Владимир Путин обратился к родным и близким народного артиста РФ Евгения Хорошевцева. "Голос Кремля" умер в воскресенье, 13 декабря.

Слова российского лидера в адрес родственников скончавшегося диктора передал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — прокомментировал уход народного артиста Песков.