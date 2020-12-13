15:14 13 Декабря 2020Политика
Путин выразил соболезнования семье скончавшегося диктора Хорошевцева
Народный артист России, "голос Кремля" скончался 13 декабря.
Президент России Владимир Путин обратился к родным и близким народного артиста РФ Евгения Хорошевцева. "Голос Кремля" умер в воскресенье, 13 декабря.
Слова российского лидера в адрес родственников скончавшегося диктора передал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", — прокомментировал уход народного артиста Песков.
Глава пресс-службы президента России напомнил, что Евгений Хорошевцев был учеником Юрия Левитана.