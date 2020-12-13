Песков рассказал, что Путин не поменял места жительства из-за COVID-19

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на время пандемии Владимир Путин живет и работает в секретном бункере.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что на время пандемии Владимир Путин живет и работает в секретном бункере.

Глава пресс-службы президента России сообщил, что Владимир Путин живет в своей резиденции в Ново-Огареве, откуда периодически выезжает на работу в Кремль и редкие командировки.