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15:07   13 Декабря 2020
Политика

Американский аналитик озвучил возможную версию крушения MH17 в Донбассе

Американский аналитик озвучил возможную версию крушения MH17 в Донбассе

Самолет малайзийских авиалиний рейса MH17 не подвергался внешнему удару. К такому выводу пришел американский эксперт Сэм Буллард.

Буллард указал на время крушения самолета, которое составило всего 10 секунд. Никакой удар извне не способен привести к такому быстрому распаду воздушного судна, уверен эксперт.

Аналитик обратил внимание, что трагедия с лайнером сопровождалась "историческим контекстом". По его мнению, напряженная обстановка на Украине повлияла на отношение страны к случившемуся, пишет Федеральное агентство новостей.

Самолет компании Malaysia Airlines потерпел крушение при выполнении планового рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Трагедия произошла 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

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#крушение #mh17 #Сэм Буллард

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