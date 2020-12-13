Песков рассказал, как часто Путин проходит тест на COVID-19

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина.

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин сдает тест на коронавирусную инфекцию столько, сколько необходимо для полного обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что в России в течение суток медики провели более 82 млн тестов на COVID-19.