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15:06   13 Декабря 2020
Политика

Песков рассказал, как часто Путин проходит тест на COVID-19

Песков рассказал, как часто Путин проходит тест на COVID-19

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал меры по обеспечению безопасности президента России Владимира Путина.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин сдает тест на коронавирусную инфекцию столько, сколько необходимо для полного обеспечения безопасности.

Ранее стало известно, что в России в течение суток медики провели более 82 млн тестов на COVID-19.

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#путин #песков #COVID-19

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