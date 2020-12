Кнутов объяснил, почему в США заявили о ненужности российских «МиГов»

The Drive раскритиковало планы России по созданию легкого одномоторного истребителя.

Американское издание The Drive заявило, что истребители компании «МиГ» не нужны ни России, ни ее зарубежным партнерам. Речь идет о перспективном однодвигательном боевом самолете, разработку которого в США сочли «нецелесообразной». Однако военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Политикой Сегодня» объяснил выпады американцев боязнью конкуренции «МиГов» с истребителем F-16.

