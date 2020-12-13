Кнутов объяснил, почему в США заявили о ненужности российских «МиГов»

The Drive раскритиковало планы России по созданию легкого одномоторного истребителя.

Американское издание The Drive заявило, что истребители компании «МиГ» не нужны ни России, ни ее зарубежным партнерам. Речь идет о перспективном однодвигательном боевом самолете, разработку которого в США сочли «нецелесообразной». Однако военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с «Политикой Сегодня» объяснил выпады американцев боязнью конкуренции «МиГов» с истребителем F-16.

«У самих США есть однодвигательный самолет F-16, он стоит давно на вооружении, и его регулярно дорабатывают. Такие истребители легче, и за счет веса имеют улучшенные маневренные и скоростные характеристики. В России всегда делали двухдвигательные самолеты по соображениям безопасности. Если ли не дай бог, один двигатель вышел из строя, второй позволит летчику вернуться на аэродром. Но и однодвигательные самолеты имею право на жизнь, как показывает опыт F-16. В локальных конфликтах они не уступают тяжелым и даже показывают себя c лучшей стороны», — объяснил Кнутов.

No, Russia really doesn’t need a new single-engine fighter:https://t.co/3JnNYafHuF — The War Zone (@thewarzonewire) December 11, 2020

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявлял, что госкорпорация создает концепцию нового однодвигательного самолета в легком и среднем классах, которая может стать универсальной системой как в пилотируемом, так и беспилотном вариантах.

В публикации The Drive говорится, что Россия списала однодвигательные истребители «МиГ» и Су еще в 1990-х годах. С тех пор самолеты Су начали постепенно вытеснять машины «МиГ» внутри РФ. Даже двухмоторный МиГ-35 якобы с трудом находит нишу в России, полагают американские журналисты. Поэтому разработка одномоторного вряд ли будет интересна покупателям.

«Несмотря на десятилетия работы над концепцией легкого истребителя, перспектива заказов кажется столь же отдаленной, как и прежде», — утверждают авторы статьи.

Далее издание перебирает версии, кому же может оказаться нужным такой самолет. Потенциальные покупатели — Индия и Китай — разрабатывают свои версии таких самолетов типа JF-17 или Tejas. Страны без авиапрома не смогут купить столько легких истребителей, чтобы этот проект оказался рентабельным, считают эксперты The Drive.

Такая реакция американской прессы объясняется просто: Россия разрабатывает прямого конкурента американскому F-16, объясняет Юрий Кнутов.

«Почему американцев это взбесило? Да конкурент может появиться. Они утверждают, что такой самолет не нужен, имея в виду, что F-16 занимает всю нишу экспорта.. Но думаю, что вопрос будет изучен. Если у нас получится конструкция удачная, то производство таких самолетов будет начато. И тогда американцам придется посторониться и освободить место для наших машин», — заключил военный эксперт.

На днях российский истребитель МиГ-31 перехватил над Беринговым морем стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопровождал его, пока тот не удалился от границы. По после разворота американского самолета от границы России истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.